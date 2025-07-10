Rusya, Ukrayna'dan gelecek sinyali bekliyor! 'Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da, gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik söyleminin sertleşmesinin barış sürecini frenlediği söylenebilir mi?" sorusunu cevaplayan Peskov, buna katılmadığını, Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal beklediklerini vurguladı.

Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminden, üçüncü tur müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda sinyali beklemek lazım. Hedeflere barışçıl diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ediyoruz. Ancak bu gerçekleşene kadar (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam edecek. Karadaki gerçekler her gün değişiyor." ifadelerine yer verdi.

"BU SÜRECİ DESTEKLİYORUZ"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de doğrudan görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, "İmzalanması beklenen barış anlaşması, Güney Kafkasya'da öngörülebilirlik, istikrar ve barışı sağlayacak. Bu süreci destekliyoruz." diye konuştu.