Rusya, Ukrayna'nın Kursk saldırısını geri püskürttü
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği saldırılara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait asker ve araçlar hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ülkenin güneyindeki Kursk bölgesine sabah saatlerinden itibaren saldırılar düzenlediğini ve saldırıların geri püskürtüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 08.00'den itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 22. Mekanize Tugayı'ndan yaklaşık 300 askerin, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı araç ile Rusya-Ukrayna sınırına yakın olan Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşim birimlerinde Rusya devlet sınırını koruyan birliklere saldırdığı ifade edildi.
RUSYA: SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ
Açıklamada, "Devlet sınırını koruyan birlikler, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) sınır birlikleri ile birlikte saldırıları püskürtmekte ve devlet sınırı bölgesinde düşmana ve Sumi bölgesindeki rezerv birliklere ateş açmaktadır." denildi.
Rus savaş uçaklarının Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka, Juravka, Hoten, Yunakovka, Belovodı, Hrapovşçiniy yerleşim yerlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin asker ve teçhizatının toplandığı yerleri vurduğu kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerinin düşman zırhlı araçlarına karşı etkin şekilde kullanıldığı belirtildi.