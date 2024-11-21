Rusya Ukrayna'ya karşı misilleme saldırısında bir ilki gerçekleştirdi! Kıtalararası balistik füzeler ateşlendi

21 Kasım 2024 11:46 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:15

Rusya, savaş 3 yıla yaklaşırken ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattı. Ukrayna'nın Dnipro şehri hedef alındı. Ukrayna ordusu 6 adet Kh-101 seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

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Nükleer savaş durumunda Rusya'nın hedefindeki ülkeler! Devlet televizyonu bir bir açıkladı

Nükleer savaş durumunda Rusya'nın hedefindeki ülkeler! Devlet televizyonu bir bir açıkladı

Rusya​, Ukrayna​'ya beklenen misilleme saldırıyı gerçekleşti. Savaşta ilk kez kıtalararası balistik füze​ kullanıldı. Ukrayna'nın Dnipro şehrini hedef alan Rus ordusu, en az 6 adet Kh-101 seyir füzesi​ ateşledi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, savaş boyunca ilk defa Rusya'nın bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediğini vurguladı. Ukrayna tarafından henüz can kaybına ve hasara dair açıklama gelmedi.

UKRAYNA İNGİLİZ YAPIMI FÜZELERLE VURDU

Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin ardından İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini de kullandığı iddia edildi. Birçok medya kuruluşu, Ukrayna’nın söz konusu füzeler ile Kursk bölgesini hedef aldığını belirterek, Kursk'taki Rus vatandaşlarının bölgede roketlere ait parçalar bulduğu bildirildi. İngiltere, söz konusu haberler hakkında açıklama yapmadı.

BATILI ÜLKELERDEN BÜYÜK SALDIRI UYARISI

ABD, İtalya, Fransa, Yunanistan gibi birçok ülke Kiev'deki konsolosluklarını kapatarak Rusya'nın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği ATACMS füzeleriyle Rus topraklarının vurulmasının ardından harekete geçmiş, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ''Bunun bir bedeli olacağını'' söylemişti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA FÜZE İZNİ

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

PUTİN YENİ NÜKLEER DOKTRİNİ İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Doktrin düzenlemesini onayladı. Bu düzenlemeye göre Rusya, 'kritik tehdit altında olduğuna kanat getirmesi halinde', balistik silahlara karşı nükleer bir cevap verebileceğini duyurdu.

Rusya Hükümeti resmi sitesinde yayımlanan, Putin'in imzasını taşıyan belge Rusya'nın 'nükleer silah kullanımı olmadan kendi nükleer silahlarını ateşlemeyeceğine' dair taahhüdünü değiştiriyor.

Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.