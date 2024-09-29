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Rusya, Ukrayna'ya teslim olmaya çalışan askerlerini bombaladı! O anlar İHA kamerasına yansıdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
29 Eylül 2024 15:47 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:04

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde Rus askeri köşeye sıkıştı. Teslim olmaya karara veren Rus askerleri, beyaz bayrak ve elleri havada Ukrayna birliklerine teslim olacakları sırada insansız hava aracıyla (İHA) Rusya tarafından bombalandı. O anlar İHA'nın kamerasına yansıdı.

Rusya​ ve Ukrayna​ arasında savaş​ iki yılı aşkın süredir şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Özellikle Donetsk​ bölgesinde son zamanlarda tansiyon yüksek. Ukrayna, kaybettiği toprakları geri almaya çalışırken Rus askerlerini köşeye sıkıştırdı.

Rusya, Ukrayna'ya teslim olmaya çalışan askerlerini bombaladı! O anlar İHA kamerasına yansıdı - 1. Resim

RUS ASKERLERİ BEYAZ BAYRAK ÇEKTİ

Donetsk'teki ilerlemeyi durdurmak isteyen Ukrayna, Rus lider Vladimir Putin​'in askerlerini köşeye sıkıştırmasıyla askerler beyaz bayrak açtı. İnsanız hava aracı tarafından kayda alınan görüntülerde Rus askerlerinin siperden elleri yukarda çıktıkları görüldü.

Rusya, Ukrayna'ya teslim olmaya çalışan askerlerini bombaladı! O anlar İHA kamerasına yansıdı - 2. Resim

RUSYA KENDİ ASKERLERİNİ BOMBALADI

Ukrayna birliklerine teslim olmak için ilerleyen Rus askerleri, hızla gelen bir kamikaze drone tarafından bombalandı. Askerlerin bir kısmı saldırıda hayatını kaybetti, bir kısmı ise koşarak uzaklaşmaya çalıştı. 

Rusya, Ukrayna'ya teslim olmaya çalışan askerlerini bombaladı! O anlar İHA kamerasına yansıdı - 3. Resim

Rusya, Ukrayna'ya teslim olmaya çalışan askerlerini bombaladı! O anlar İHA kamerasına yansıdı - 4. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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