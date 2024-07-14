Rusya, Ukrayna'yı 3 tonluk bombayla vurdu! Bakanlık görüntüleri paylaştı

14 Temmuz 2024 16:11 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:19

Rusya’dan Harkiv’de tren istasyonu saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Rusya’dan Harkiv’de tren istasyonu saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya, Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Yeni saldırılarda Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasının imha edildiği duyuruldu.

3 TONLUK BOMBA

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip 3 tonluk FAB 3000 bombalarıyla Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasını imha ettiğini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Donbas bölgesinde taarruzlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, “Başarılı eylemlerin sonucu olarak ‘Doğu’ askeri birliklerinin birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdi ve burayı mayınlardan temizliyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna’ya ait 627 uçak, 277 helikopter, 27 bin 586 insansız hava aracı, 551 hava savunma füze sistemi, 16 bin 578 tank ve zırhlı araç, 1377 çok namlulu roketatar, 11 bin 885 obüs ve havan topu ve 23 bin 686 özel askeri aracı imha ettiği kaydedildi.