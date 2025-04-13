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 | Berkay Alptekin

Rusya Ukrayna'yı kana buladı! Balistik füze saldırısında çok sayıda ölü var

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine balistik füzeler ile saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 15:31

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesinin Sumi kentine balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Rusya Ukrayna'yı kana buladı! Balistik füze saldırısında çok sayıda ölü var


İlk belirlemelere göre saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Rusya Ukrayna'yı kana buladı! Balistik füze saldırısında çok sayıda ölü var

"RUSYA TAM DA BU TÜR TERÖRÜ İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nda Rusya'nın Sumi'ye saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusya Ukrayna'yı kana buladı! Balistik füze saldırısında çok sayıda ölü var


Kentteki eğitim kurumları ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, ülkeleri Rusya'ya tepki vermeye çağırdı.
Zelenskiy, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

Rusya Ukrayna'yı kana buladı! Balistik füze saldırısında çok sayıda ölü var
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