Rusya Ukrayna’yı vurdu: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentine düzenlediği füze saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul'un açıklamasına göre, saldırıda 14 kişi yaşamını yitirirken, olay yerinin yakınında bir çocuk parkı bulunuyordu. Yerel kaynaklar ise yaralı sayısının en az 50 olduğunu aktardı.

Rusya, Ukrayna’yı hava saldırılarıyla hedef alıyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde düzenlediği füze saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Rus güçleri, Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentinde füze saldırısı düzenledi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, olay yerinin yakınında çocuk parkı olduğunu söyledi. Yerel kaynaklar ise, en az 50 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD VE AVRUPA’YA ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin 6’sının çocuk olduğunu ve 5 binanın hasar gördüğünü açıkladı. Zelenskiy, "Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor. Dünyanın Rusya'ya yapacağı baskı, Ukrayna'nın güçlendirilmesi, hava savunmamızın, gücümüzün artırılması, savaşın ne zaman sona ereceğini belirleyecek. ABD, Avrupa ve dünyadaki diğer tüm ülkeler, Rusya'yı terörden ve savaştan vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.