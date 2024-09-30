Rusya ve ABD gökyüzünde gerildi! Savaş uçakları kazanın eşiğinden döndü 

30 Eylül 2024 20:48 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:50

Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzüne de taşındı. Rusya’ya ait savaş uçağı kendisine yönelik önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yanaştı. Tehlikeli anlar anbean kaydedilirken kaza ucuz atlatıldı.

Alaska​ Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde, Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı.

Rusya'ya ait savaş uçaklarına müdahale eden bir ABD savaş uçağı, Rus Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli derecede yaklaşması sonucu neredeyse kazaya sebep oluyordu.

ABD tarafından paylaşılan videolarda, Amerikan savaş uçağının, yakın mesafeden geçen Rus uçağının sebep olduğu manevra ile bölgeden uzaklaştığı görüldü.

'HİÇ PROFOSYONLE DEĞİL'

ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, yaşanan olayı kınayarak, “23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme uçuşu gerçekleştirmiştir. Bir Rus Su-35 uçağının davranışı güvensiz, profesyonelce değildi ve herkesi tehlikeye attı. Profesyonel bir hava kuvvetlerinde görebileceğiniz bir şey değil” dedi.