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 | Berrak Arican

Rusya ve Fransa arasında sular ısınıyor: Macron, Putin'in oyununu ifşa ettiğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sular ısınıyor. Putin'in ''Napolyon'un Moskova bozgununu'' hatırlatması üzerine karşılık veren Macron, ''Oyununu ifşa etmemiz rahatsız etti'' sözlerini kullandı.

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Rusya ve Fransa arasında sular ısınıyor: Macron, Putin'in oyununu ifşa ettiğini söyledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 12:42

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" sözleriyle başlayan gerginlik devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Napolyon zamanlarına geri dönmek isteyen ve bunun nasıl bittiğini unutan insanlar var" sözlerine karşılık Macron, Rusya'nın oyununu ifşa ettikleri için Putin'in bu kadar rahatsız olduğunu söyledi.

''TARİHİ BİR HATA YAPIYOR''

Macron, "Başkan Putin'i iyi tanıyorum. Eğer böyle tepki veriyorsa bunun nedeni söylediklerimin doğru olduğunu bilmesidir. Tarihi bir hata yapıyor. Napolyon fetihler yaptı ancak şu anda Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya. O revizyonist bir emperyalist" şeklinde konuştu. Macron, Putin'in sözünü tutmayacağını bildiğini, çünkü 2014'te Kırım'ın işgalinin ardından Fransa, Almanya ve Ukrayna ile imzalanan Minsk anlaşmalarına saygı göstermeyerek aynısını yaptığını ifade etti.

''OYUNUNU İFŞA ETTİK, RAHATSIZ OLDU''

Putin’i kalıcı barış istememekle, yeni bir saldırı hazırlama imkanı sağlayacak ateşkes istemekle suçlayarak, "Muhtemelen oyununu ifşa etmemiz onu rahatsız etti" dedi. Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile koordinasyon halinde "zamanı geldiğinde" Putin ile görüşmeye bir kez daha hazır olduğunu söyledi. Macron, "Avrupalılar bir teslimiyet, hiçbir garanti olmadan aceleyle müzakere edilecek bir ateşkes istemiyor" ifadelerini kullandı.
Macron ayrıca, önümüzdeki salı günü Ukrayna'da barışı sağlamaya katkıda bulunmaya hazır ülkelerin genelkurmay başkanlarını bir araya getireceği toplantıya AB liderlerini de davet ettiğini vurguladı.

PUTİN, MACRON HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda, Macron'un önceki gün "Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit" olduğu ve herhangi bir barış anlaşmasının uygulanması için Ukrayna'ya Avrupalı askerlerin gönderilebileceğini yönündeki açıklamalarına cevap vermişti. Putin, eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 1812'de Rusya'yı fethetme girişiminin başarısız olduğunu hatırlatarak, "Napolyon zamanlarına geri dönmek isteyen ve bunun nasıl bittiğini unutan insanlar var" ifadelerini kullanmıştı.
Napolyon'un Moskova seferi, Fransız tarafında yaklaşık yarım milyon kayıpla sonuçlanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Emmanuel Macron neler söylemişti?
Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.
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