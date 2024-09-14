Rusya ve Ukrayna karşılıklı 103'er esir askeri takas etti

14 Eylül 2024 15:48 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:55

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir değişimi sonucu 103 Rus askeri ve 103 Ukraynalı askerin takas edildiği bildirildi. Rus askerleri geçici süre Belarus'ta kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında ekibine teşekkür etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, esir takası sonucu, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerince esir alınan 103 Rus askerin serbest bırakıldığı, buna karşılık 103 Ukraynalı askeri personelin Ukrayna tarafına teslim edildiği aktarıldı.

Serbest bırakılan 103 Rus askerinin şimdilik Belarus'ta kaldığı kaydedilen açıklamada, onlara gerekli psikolojik destek ile sağlık yardımının sağlandığı ve akrabalarıyla iletişime geçme fırsatının verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personeli, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na teslim edilecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Rus askeri personelinin takası sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

UKRAYNA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile bir esir takasının daha gerçekleştiğini ifade etti.

Esir takası sonucu 103 Ukraynalı askerin daha evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Zelenskiy, esir değişim sürecine sağladığı katkılarından dolayı ekibine teşekkür etti.