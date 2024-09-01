Rusya'da 22 yolcusuyla kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldı

01 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:46

Son dakika | Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve kayıp var!

Son dakika | Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve kayıp var!

Rusya'nın Uzak Doğu'daki Kamçatka yarımadasında 19 yolcu ve 3 kişilik mürettebatı taşıyan 22 kişilik helikopter dün bir anda ortadan kayboldu. Bugün yapılan açıklamada, helikopterin düştüğü ve enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı duyuruldu.

HELİKOPTERİN DÜŞMESİNE KÖTÜ HAVA ŞARTLARI NEDEN OLDU

Helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtildi.