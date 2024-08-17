Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi alarm verdi!

17 Ağustos 2024 23:21 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 23:22

Deprem bu kez Rusya’yı vurdu. Son dakika haberine göre, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler de harekete geçti. Bölgede tsunami uyarısı verildi.

DERİNLİK 51 KİLOMETRE!

Reuters’da yer alan habere göre, Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesi büyük bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 51 kilometre olarak kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.