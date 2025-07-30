Rusya'daki 8.8'lik depremin ardından Hawaii'de sular böyle geri çekildi!

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede son dönemlerde yaşanan en büyük deprem olarak kayda geçen sarsıntının ardından birçok ülke için tsunami uyarısı yapıldı.

Dev dalgalar Japonya'nın Severo-Kurilsk kentini sular altında bırakırken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Yapılan uyarılarda 7.5 büyüklüğünde artçıların yaşanabileceği belirtildi.

DEPREMİN ARDINDAN SULAR ÇEKİLDİ

Türkiye saati ile 02.25’te meydana gelen sarsıntı büyük paniğe neden olurken, en riskli yerlerden biri olan Hawaii'de de tsunami korkusu yaşayanlar yollara düştü. Rusya açıklarındaki 8.8’lik deprem sonrası Hawaii'de suyun geri çekilme anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.