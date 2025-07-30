Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Rusya'da 8.8'lik depremin dehşete düşüren görüntüleri! 2 milyon kişi için alarm

Temmuz 30, 2025 03:12
1
Rusya'da tsunami dalgaları

BÖLGE SULAR ALTINDA KALDI

Rusya’nın doğusunda, Kamçatka açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremde dehşet yaşanırken, birçok ülke için tsunami uyarısında bulunuldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Birçok kenti etkileyen büyük depremin ardından 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçılar da yaşandı. Rusya'da Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı. Bölgeden gelen görüntüler ise dehşete düşürdü. 

2
Rusya'da tsunami alarmı verdildi

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

3
risk seviyesi yüksek

TSUNAMİ RİSK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

ABD'nin California eyaleti kıyıları için de tsunami uyarısı yapıldı. ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi, "gözlem" düzeyinden "uyarı"ya yükseltildi.

4
Tsunami uyarısının devam ettiği tek yer California

İSKELE VE PLAJLAR KAPATILDI

ABD'de şu anda tsunami uyarısının devam ettiği tek yer California'nın kuzeyi. Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, liman polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

5
Uçaklar havalimanına geri döndü

UÇUŞLARDA AKSAMA 

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

6
sahilde devriyeler geziyor

50 SANTİMETRELİK DALGALAR 

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines, Hawaii'ye kalkışları bekletirken bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Los Angeles'ta güvenlik güçlerine ait helikopterler, tsunami uyarısının yürürlükte olduğunu belirtmek için sahil civarında devriye geziyor.

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan ilk ölçümlerde, tsunaminin California'ya ilk ulaştığı yerde yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde bir dalganın oluştuğu kaydedildi.

7
Dalgalar ilerliyor

DALGALAR SAN FRANCİSCO'YA DA ULAŞTI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, dalgaların San Francisco'ya da ulaştığını bildirdi.

Bu arada, Kanada'nın British Columbia eyaleti, Haida Gwaii ile Vancouver Adası'nın kuzeydoğu ve dış batı kıyılarını da içeren bir tsunami uyarısı yayımladı.

Eyalette, dalgaların 30 santimetreye ulaştığı aktarıldı.

8
Tsunami uyarısı tavsiye seviyesine düşürüldü

GEMİ TRAFİĞİ DE DURDU

ABD Sahil Güvenliği, tüm ticari gemilerden Hawaii limanlarını terk etmelerini isteyerek Hawaii'deki tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Hawaii basınındaki haberlere göre, eyaletteki tsunami uyarısı tavsiye seviyesine düşürüldü.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Direktörü Chip McCreery, Honolulu Star-Advertiser gazetesine yaptığı açıklamada "en kötü kısmının" geride kaldığını söyledi. Honolulu şehrini de kapsayan Oahu Adası'nda ise tahliyeler kaldırıldı.

Oahu Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, insanların tahliye edilen bölgelere geri dönmesine izin verildiği bildirildi.

9
Kuzeyde alarm devam ediyor

"GÜVENLİ YERDE KALIN" ÇAĞRISI 

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuşima'nın güneyindeki Pasifik kıyısında tsunami alarmının tavsiye seviyesine indirildiğini bildirirken, kuzeyde ise alarm devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

10
Artçı dalgalar daha büyük olabilir

DALGALAR GİTTİKÇE BÜYÜYOR 

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (FDMA) yapılan açıklamada, Pasifik kıyısındaki 220'den fazla bölgede 1,9 milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı verildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami dalgalarının boyunun 1,3 metreye ulaştığını, dalgaların gittikçe büyüdüğünü açıkladı.

The Japan Times'ın haberine göre, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki çalışanlar yüksek yerlere tahliye edildi. Radyoaktif suyun okyanusa bırakılmadan önce arıtılması sürecinin olaylardan olumsuz etkilenmediği, çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.