Rusya'da 8.8'lik depremin dehşete düşüren görüntüleri! 2 milyon kişi için alarm

"GÜVENLİ YERDE KALIN" ÇAĞRISI

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuşima'nın güneyindeki Pasifik kıyısında tsunami alarmının tavsiye seviyesine indirildiğini bildirirken, kuzeyde ise alarm devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.