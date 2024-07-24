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Rusya'da askeri personele suikast! Otomobili havaya uçuruldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:38
Rusya&#039;da askeri personele suikast! Otomobili havaya uçuruldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir Rus askeri personeline suikast düzenlendi. Otomobiline patlayıcı yerleştirilen asker ile eşi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde patlama oldu. TASS haber ajansına göre, patlama, Ukrayna’da "özel askeri operasyona" katıldığı belirtilen Rus askeri personeli Andrey Torgaşov ve eşinin arabaya bindiği yaşandı.

Patlamada yaralanan Torgaşov ve eşi hastaneye sevk edilirken, park yerindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Rusya'da askeri personele suikast! Otomobili havaya uçuruldu - 1. Resim

ARABAYA BELİRSİZ NESNE MONTE EDİLDİ

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arabaya monte edilen belirsiz bir nesnenin patlatılması sonucu olayın meydana geldiğini bildirdi.

Volk, polisin patlamaya ilişkin soruşturmasının sürdürdüğünü ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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