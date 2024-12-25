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Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:07

Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. 

Rusya​'nın Vladikavkaz kentinde bir alışveriş merkezinin üst katında patlama​ meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 

Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuzey Osetya-Alanya'nın idari merkezi Vladikavkaz'daki Alania Alışveriş Merkezi'nin üst katında meydana geldiği belirtildi.

Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Patlama sonrası alışveriş merkezinde büyük hasar oluştu. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var - 5. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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