Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:07
Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
Rusya'nın Vladikavkaz kentinde bir alışveriş merkezinin üst katında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuzey Osetya-Alanya'nın idari merkezi Vladikavkaz'daki Alania Alışveriş Merkezi'nin üst katında meydana geldiği belirtildi.
Patlama sonrası alışveriş merkezinde büyük hasar oluştu. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı