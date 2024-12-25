Rusya'da AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

25 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:07

Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.