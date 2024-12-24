Rusya'da bir ABD vatandaşı casuslukla suçlanıyordu! Moskova kararını verdi

24 Aralık 2024 14:10 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:28

Rusya'da 2022 yılında rüşvet suçlamalarından hapse mahkum edilmişti. ABD ve Rusya vatandaşı olan Gene Spector, bu kez casusluktan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da 2022 yılında rüşvet​ suçlamalarından 3 buçuk yıl hapse mahkum edilen ABD ve Rusya vatandaşı olan Gene Spector, bu kez casusluk​ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Moskova Şehir Mahkemesi’nde görülen davada Gene Spector, 'casusluk' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halihazırda cezaevinde olan Spector’un yüksek güvenlikli başka bir cezaevine yerleştirilmesi kararlaştırılırken, kararın temyiz yolu açık tutuldu.

Mahkeme ayrıca Gene Spector için daha önce görülen rüşvet davasında verilen 14 milyon ruble (5 milyon TL) tutarındaki cezayı da onadı.

RÜŞVETTEN DE CEZA ALMIŞTI

Öte yandan, Rusya'da 2020 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç’in danışmanı Anastasia Alekseeva’nın rüşvet pazarlığına aracılık etmek ve rüşvet vermek suçundan dolayı yargılanan Gene Spector, 2022 yılında 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Spector hakkında geçtiğimiz yıl "casusluk" dosyası hazırlanırken, suçlamanın detayları ile ilgili kamuoyuna bilgi aktarılmamıştı.

Rusya'da doğan, ancak daha sonra ABD'ye taşınarak vatandaşlık alan Spector, kanser ilaçları konusunda uzmanlaşmış Rus ilaç firması Medpolimerprom'un yönetim kurulu başkanıydı.