Rusya'da endişelendiren gelişme: Moskova'daki tüm havalimanları kapatıldı

26 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:34

Rusya'da 4 havalimanı kapatıldı. Başkent Moskova'daki tüm havalimanları ve başkente 160 kilometre uzaklıktaki Kaluga'daki havalimanının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Bu gelişme halkta endişeye neden oldu.

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Rusya'nın havacılık gözlemcisi, başkentin yaklaşık 160 kilometre güneybatısında bulunan Kaluga'daki havalimanıyla birlikte Moskova​'daki tüm havalimanlarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

''EMNİYETİ SAĞLAMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI''

Devlet havacılık otoritesi Rosaviatsia, olası İHA saldırılarına karşı yaşanan aksaklıklara rağmen uçak mürettebatının, hava trafik kontrolörlerinin ve havalimanı hizmetlerinin uçuşların emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aktif olarak almaya devam ettiğini vurguladı.

RUS HALKI ENDİŞE İÇİNDE

Rusya havacılık sektörünü etkileyebilecek ve potansiyel sorunlara neden olabilecek bu gelişme, endişeye neden oldu. Aniden gerçekleşen kapanma, beklenmedik durumların gelişebileceği yönünde spekülasyonlar doğurdu.