Rusya’da feci kaza! Tren raydan çıktı: En az 100 yaralı

29 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:44

Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Rusya’nın Volgograd kentinde hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen feci kazada; 8 vagonun raydan çıktığı bildirildi.

Trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını aktardı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.