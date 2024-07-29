Rusya’da feci kaza! Tren raydan çıktı: En az 100 yaralı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:44
Rusya’nın Volgograd kentinde feci bir kaza yaşandı. Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.
Rusya’nın Volgograd kentinde hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen feci kazada; 8 vagonun raydan çıktığı bildirildi.
Trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını aktardı.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı