Rusya'da feci kaza! Yolcu treni ile yük treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

19 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:16

Rusya'nın Murmansk bölgesinde, 326 yolculu bir tren, yük trenine çarptı. Çarpma sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta yük treniyle çarpışması sonucu 2 yolcunun hayatını kaybettiği, çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtildi. 326 YOLCU VARDI Bazı vagonların kaza nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, trende toplam 326 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, makinistin gözaltına alındığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. İlgili Haberler Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var! Tren raylarında korkunç kaza: Lokomotif ile vagon arasında ezildi!