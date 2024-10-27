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Rusya’da helikopter düştü! Feci kazada kurtulan olmadı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ekim 2024 07:21 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 07:35
Rusya’da helikopter düştü! Feci kazada kurtulan olmadı

Rusya’da sağlık görevlilerini taşıyan helikopter düştü. Enkazdan kurtulan olmadı.

Rusya​ Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Mi-2" tipi helikopter​, Kirov bölgesindeki Beleyenka köyü yakınlarında düştü.

Sağlık uzmanlarını taşıyan helikopterin düştüğü bölgede, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerinde inceleme yapıldığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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