Rusya’da helikopter düştü! Feci kazada kurtulan olmadı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ekim 2024 07:21 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 07:35
Rusya’da sağlık görevlilerini taşıyan helikopter düştü. Enkazdan kurtulan olmadı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Mi-2" tipi helikopter, Kirov bölgesindeki Beleyenka köyü yakınlarında düştü.
Sağlık uzmanlarını taşıyan helikopterin düştüğü bölgede, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerinde inceleme yapıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı