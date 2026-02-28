Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Rusya'da İran-İsrail zirvesi! Başkan Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu'da gerilim artarken Rusya, yaptığı açıklamayla İran'a desteğini yinelemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantı gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya'da İran-İsrail zirvesi! Başkan Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 20:22

ve , sabah saatlerinde 'a yönelik saldırı başlattı. İran'dan da ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme geldi. Bölgede çıkan savaşın ardından 'da gerilim artarken bölge ülkelerinden de peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya’nın İran’a desteğini yinelenmişti.

Rusya'da İran-İsrail zirvesi! Başkan Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

PUTIN, GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının detayları ile ilgili bilgi verilmezken Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle video konferans formatında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, İran çevresinde gelişen durumgörüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da İran-İsrail zirvesi! Başkan Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

LAVROV, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Arakçi, İran nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereleri bir kez daha sekteye uğratan ABD-İsrail saldırganlığını püskürtmek için İran yönetiminin attığı adımlar hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil olarak toplanması gerektiği kaydedildi. Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yöneliksaldırısını kınayarak, bu saldırının uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ettiği, bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını tamamen göz ardı ettiğini kaydetti" denildi.

Açıklamada ayrıca Lavrov’un, ABD ve İsrail’e saldırıları durdurması yönünde çağrı yaptığı da aktarılırken İranlı bakanın ise Rusya’ya desteğinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Füzeler Hatay semalarında görüldü! Vatandaşlar o anları kaydetti
ETİKETLER
#rusya
#abd
#İsrail
#iran
#orta doğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.