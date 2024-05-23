Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 16:45 - Güncelleme : 23 May 2024 16:51
Rusya'nın başkenti Moskova'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.
Rusya'da iki katlı bir binada elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangında içerideki 15 kişiden 7'si yaralandı, 8'i ise hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
BİNA PANSİYON OLARAK İŞLETİLİYORDU
Moskova Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından sonra yapılan ilk incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği tespit edildi.
Açıklamada, duman dedektörlerinin bulunmadığı binada yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık da göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı