Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

23 May 2024 16:45 - Güncelleme : 23 May 2024 16:51

Rus ordusu Harkov'a füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusu Harkov'a füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da iki katlı bir binada elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangında içerideki 15 kişiden 7'si yaralandı, 8'i ise hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

BİNA PANSİYON OLARAK İŞLETİLİYORDU

Moskova Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından sonra yapılan ilk incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği tespit edildi.

Açıklamada, duman dedektörlerinin bulunmadığı binada yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık da göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirildi.