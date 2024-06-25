Rusya'da korkutan yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:58
Rusya’nın Moskova bölgesinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Binada çıkan yangına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Rusya'da bir binanın 5. katından yaşanan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebepleri arasında elektrik kablolarının hatalı bağlanması olabileceği iddia edildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Moskova bölgesindeki bir binada çıkan yangına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangının binanın 5’inci katında çıktığı ve ardından yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 6 kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yüksek katlı binada çıkan yangına ilişkin gerekli soruşturma ve çalışmaların sürdüğü ifade edilirken elektrik kablolarının hatalı bağlanmasının, yangının çıkış sebepleri arasında olabileceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı