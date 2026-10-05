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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:15

Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada

Rusya'nın Sibirya bölgesinde veba araştırması yapılan bir laboratuvarda çalışan Darya Shipilova şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Genç kadına zatürre teşhisi konulurken, salgın iddiası gündeme geldi. Laboratuvar çalışanının vebaya neden olan bakteriyi taşıyan kırık bir deney tüpüyle temas ettiği öne sürüldü. Yerel basın bölgedeki 5 hastanenin karantina nedeniyle kapatıldığını, yaklaşık 200 kişinin gözetim altında tutulduğunu duyurdu. Rus yetkililer iddiaları yalanlarken, ABD ise Rus makamlarına doğru bilgileri açıklamaları yönünde çağrı yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:15

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü’nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan bir kadının 2 Ekim gecesi şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesi laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Rusya'nın İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova'nın şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesi laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı.
Shipilova'ya kaynağı bilinmeyen zatürre teşhisi konulurken, vebaya yol açan 'Yersinia pestis' bakterisi içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği veya iş seyahatinden döndükten sonra hastalandığı iddia edildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ölümün kaynağı bilinmeyen zatürreden kaynaklandığını doğruladı ancak enstitüde bir kaza olmadığını ve ölümün çalışanın mesleki faaliyetleriyle bağlantılı mikroorganizmalara işaret etmediğini açıkladı.
Tedbir amacıyla laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi tıbbi gözlem altına alındı ve 5 hastane karantinaya alındı.
İrkutsk Valisi İgor Kobzev tehlikeli enfeksiyon şüphesiyle olağanüstü toplantı yapıldığını duyurdu ve yakındaki bir fabrikada çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı durumu CDC ile takip ettiklerini belirterek Rus makamlarına doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşma çağrısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

'KIRIK DENEY TÜPÜYLE TEMAS ETTİ'

Rusya basınında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki enstitü çalışanı Darya Shipilova’ya kaynağı bilinmeyen zatürre teşhisi konulurken, araştırmacının vebaya yol açan "Yersinia pestis" bakterisi içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği öne sürüldü. Bazı basın organları ise genç laboratuvar teknisyeninin bir iş seyahatinden döndükten sonra hastalandığını iddia etti.

Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada

RUS YETKİLİLERDEN VEBA SALGINI İDDİALARINA CEVAP

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ise Shipilova’nın kaynağı bilinmeyen zatürre nedeniyle öldüğünü doğruladı. Buna rağmen enstitüde bulaşıcı mikroorganizmalarla çalışıldığı sırada herhangi bir kaza meydana gelmediği ve son 10 gün içinde enstitü çalışanları arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı vurgulandı.

Ayrıca, Shipilova’dan alınan numuneler üzerinde detaylı incelemeler yapıldığı ancak ölüme yol açan hastalığın çalışanın mesleki faaliyetleriyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya işaret etmediği ifade edildi. İrkutsk bölgesindeki halk sağlığı durumunun "stabil" olduğu aktarıldı.

Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada

5 HASTANE KARANTİNA KARANTİNADA

Yerel yayın kuruluşlarına göre, laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişinin tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alındı, ayrıca 5 hastane de karantina nedeniyle kapatıldı.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi nedeniyle olağanüstü salgınla mücadele toplantısı yapıldığını açıkladı. Laboratuvar yakınındaki alüminyum fabrikasında da tedbir amacıyla çalışanlardan maske takmaları istendi.

Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünde veba şüphesi: 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinada

ABD'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI: DOĞRU BİLGİLERİ AÇIKLAYIN

Kamuoyuna yansıyan iddialar, ABD yönetimini de harekete geçirdi. ABD basınına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Rusya'nın İrkutsk bölgesinde ölümle sonuçlanan şüpheli akciğer vebası vakasına ilişkin haberlerin farkındayız. Durumu, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve diğer kurumlarla iş birliği içinde yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Birçok detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, "Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya çağırıyoruz. Veba bilinen bir hastalıktır ve özellikle tedaviye erken başlandığında yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Vakalar dünyanın birçok yerinde doğal olarak ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

Veba, "Yersinia pestis" adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Vebanın en ölümcül ve en az görülen formu olarak öne çıkan ve ağır zatürreye yol açan "akciğer vebası" ise tedavi edilmediği takdirde birkaç gün içinde ölümle sonuçlanabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; insanlar pire ısırığı, temas ya da solunum yoluyla hastalığa yakalanabiliyor.

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ETİKETLER
#İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü
#Darya Shipilova
#Yersinia Pestis
#Rusya İnsan Sağlığı Ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi
#İgor Kobzev
#Dünya
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