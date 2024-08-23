Rusya'da mahkumlar hapishaneyi ele geçirdi: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın güneyinde bulunan Volgograd bölgesindeki bir hapishanenin kontrolünü tutuklular ele geçirdi. En az 3 gardiyanın öldürülüp 4'ünün rehin alındığı öğrenildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rehine olayı hakkında bilgilendirildi.
Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede en az 3 mahkum, disiplin komitesi toplantısı sırasında personelleri rehin aldı. Hapishanenin kontrolünü ele geçiren mahkumlar, çok sayıda personeli yaraladı, en az 3 gardiyanı öldürdü.
MAHKUMLARIN HELİKOPTER VE PARA TALEBİ
Hapishaneyi ele geçiren mahkumlar, bir helikopter, bir araba ve 2 milyon dolar talebinde bulundular. Sosyal medyada video paylaşan mahkumların, yaralı bir rehinenin boğazına bıçak tuttukları görüldü.
PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ
TASS haber ajansı, rehine olayını doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Cezaevi Hizmetleri Başkanı tarafından bilgi verildiği açıklandı.
Rusya Federal Cezaevi Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, hapishaneye destek güçlerinin gönderildiği ifade edildi.
SİVİLLER İÇİN BİR TEHDİT YOK
Kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyon yürüttüğünü belirten Volgograd Valisi Andrey Boçarov, sivil nüfusa yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığını kaydetti.
'MAHKUMLAR DEAŞ ÜYESİ' İDDİASI
Yerel kaynaklar, saldırganların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşları olduğunu belirtirken, resmi kaynaklardan mahkumların kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Tutuklu saldırganların terör örgütü DEAŞ üyesi olabileceği iddia ediliyor.
Volgograd bölgesindeki hapishanede 1200’den fazla mahkumun bulunduğu ifade ediliyor.
İKİNCİ REHİNE OLAYI
Öte yandan bu yaz Rusya'nın güneyindeki bir cezaevinde yaşanan ikinci rehine olayı olduğu açıklandı. Haziran ayında da Rostov bölgesindeki bir gözaltı merkezinde 2 gardiyan, tutuklular tarafından rehin alınmış, 5 tutuklu öldürülmüştü.