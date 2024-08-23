Rusya'da mahkumlar hapishaneyi ele geçirdi: Ölü ve yaralılar var

23 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:03

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede en az 3 mahkum, disiplin komitesi toplantısı sırasında personelleri rehin aldı. Hapishanenin kontrolünü ele geçiren mahkumlar, çok sayıda personeli yaraladı, en az 3 gardiyanı öldürdü.

MAHKUMLARIN HELİKOPTER VE PARA TALEBİ

Hapishaneyi ele geçiren mahkumlar, bir helikopter, bir araba ve 2 milyon dolar talebinde bulundular. Sosyal medyada video paylaşan mahkumların, yaralı bir rehinenin boğazına bıçak tuttukları görüldü.

PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ

TASS haber ajansı, rehine olayını doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Cezaevi Hizmetleri Başkanı tarafından bilgi verildiği açıklandı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, hapishaneye destek güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

SİVİLLER İÇİN BİR TEHDİT YOK

Kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyon yürüttüğünü belirten Volgograd Valisi Andrey Boçarov, sivil nüfusa yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığını kaydetti.

'MAHKUMLAR DEAŞ ÜYESİ' İDDİASI

Yerel kaynaklar, saldırganların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşları olduğunu belirtirken, resmi kaynaklardan mahkumların kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Tutuklu saldırganların terör örgütü DEAŞ üyesi olabileceği iddia ediliyor.

Volgograd bölgesindeki hapishanede 1200’den fazla mahkumun bulunduğu ifade ediliyor.

İKİNCİ REHİNE OLAYI

Öte yandan bu yaz Rusya'nın güneyindeki bir cezaevinde yaşanan ikinci rehine olayı olduğu açıklandı. Haziran ayında da Rostov bölgesindeki bir gözaltı merkezinde 2 gardiyan, tutuklular tarafından rehin alınmış, 5 tutuklu öldürülmüştü.