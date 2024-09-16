Rusya'da okulda dehşet anları! 13 yaşındaki saldırgan öğrencilere saldırdı: Boğazını kesip, çekiçle vurdu

16 Eylül 2024 14:43 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:12

Rusya'nın Chelyabinsk şehrinde bulunan bir okulda 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı. Sınıf arkadaşlarına bıçak ve havalı tabanca ile saldıran çocuk, bir kız öğrencinin boğazını kesti, en az 4 dört kişiyi yaraladı.

Rusya​'nın Chelyabinsk şehrindeki bir okulda öğrenciler dehşet dolu dakikalar yaşadı. Roman G. isimli 13 yaşındaki öğrenci okula bıçak​ ve havalı tabancayla geldi. Okula giriş esnasında rastgele öğrencilere saldırmaya başlayan Roman, bir kız öğrencinin boğazını kesti, başına da çekiçle vurdu. Bir başka kız öğrenciyi de ağır yaraladı, birkaç öğrenciye ve öğretmene saldırdı.

''ELİNDEKİ ÇEKİCİ SALLAMAYA BAŞLADI''

Görgü tanıkları, şüphelinin "ilk dersin ortasında siyah giyinmiş halde okula geldiğini, ancak doğrudan sınıfa gitmeyip tuvalete yöneldiğini" söyledi ve ardından gelişen korku dolu anları şöyle anlattı:

"Birkaç dakika sonra çığlık atarak Biyoloji dersinin yapıldığı sınıfa koştu ve elindeki çekici sallamaya başladı. Önce kızlardan birine, sonra öğretmene vurdu. Daha sonra başka bir kız ve bir erkek öğrenciye vurdu, sınıftan çıkıp koridora koştu."

''SADECE ÇIĞLIK ATTI''

57 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Nina Shoshina, çocukları korumak için saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken yaralandı. Öğretmen hastaneden yaptığı açıklamada, saldırganın "dersin bitmesine beş dakika kala Biyoloji sınıfına koştuğunu" söyledi:

"Elinde bir silah ve çekiç vardı. Hiçbir şey söylemedi, sadece çığlık attı."

Saldırgan çocuğun okulda yakalandığı ve ilk olarak bir psikiyatriye götürüldüğü belirtildi. Saldırıda yaralananlar ise acil olarak hastaneye kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırganın olaydan birkaç saat önce yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşım yapan saldırgan, ''Putin halkı köleleştirdi'' yazdı ve Rus lideri 'nazizim'le suçladı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.