Rusya'da savaş uçağı düştü! Pilotlar hayatını kaybetti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:40
Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nde eğitim uçuşu yapan Su-34 tipi savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle Kuzey Osetya'da dağlık bir bölgede düştüğü bildirildi.
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Olay yerine uzman ekip gönderildiği, teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.
SU-34'LER SÜPERSONİK AVCI BOMBARDIMAN UÇAĞI
Öte yandan Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.
Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı