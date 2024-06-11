Rusya'da savaş uçağı düştü! Pilotlar hayatını kaybetti

11 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:40

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle Kuzey Osetya'da dağlık bir bölgede düştüğü bildirildi.

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerine uzman ekip gönderildiği, teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.

SU-34'LER SÜPERSONİK AVCI BOMBARDIMAN UÇAĞI

Öte yandan Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.