Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar
Rusya'da ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Bir kadın, 13. kattan düştü ve ayağa kalkarak ambulansa kendi başına yürüdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'nın Novosibirsk'in şehrinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bir kadın, 13. kattan çimenlik bir alana düştü. Kısa bir süre çimenlik üzerinde hareketsiz kalan kadını kimse fark etmedi ve kendi başına ayağa kalkabildi.
22 yaşında olduğu öğrenilen kadının hafif yaralandığı, ambulansa kendi başına yürüdüğü belirtildi. Bir arkadaşı, "İyi durumda, sadece akciğerlerinde sorun var" açıklamasında bulundu.
SOSYAL MEDYADA YÜZ BİNLER İZLEDİ
Kadının düşüş anı çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıdı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yüz binlerce kez izlenen videoya çok sayıda yorum da yapıldı. Birçok kişi, kadının nasıl hayatta kaldığını sorgularken, bazıları yumuşak çimenin ve düz düşüşün etkili olabileceğini öne sürdü.
24 METREDEN YÜKSEK DÜŞÜŞLERDE KURTULUŞ ÇOK ZOR
Kadının tam tıbbi durumu ve düşüş nedeni hala belirsiz. Dr. Demetrios Demetriades'e göre, 18 metreden fazla düşüşler genellikle ölümcüldür ve 24 metreden yüksek düşüşlerden kurtulmak neredeyse imkansızdır.