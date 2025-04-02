Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü: 1 ölü

İstanbul
Rusya, Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düştüğünü açıkladı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk’ta Rus ordusuna ait Kh-22 füzeleri taşıyabilen Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 4 mürettebattan 1’i hayatını kaybetti.
Yetkililer, uçağın rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu Buret köyü yakınlarına düştüğünü aktararak, kazada yerleşim yerlerinin zarar görmediğini açıkladı. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.