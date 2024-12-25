Rusya'da terör saldırısına ramak kala! Bombalı saldırı son anda önlendi

25 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:30

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna güvenlik servisleri tarafından Rusya Savunma Bakanlığı için ürünler üreten yerli bir savunma sanayi kuruluşunun yöneticilerinden birine karşı olduğu ileri sürülen terör saldırısı planlandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada "terör saldırısı"nın önlendiği ifade edildi.

Tayland’da festivale bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tayland’da festivale bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da Ukrayna güvenlik servisleri tarafından Rusya Savunma Bakanlığı için ürünler üreten yerli bir savunma sanayi kuruluşunun yöneticilerinden birine karşı planlandığı ileri sürülen bir "terör saldırısı"nı önlediğini bildirdi.

Üst düzey yöneticinin, arabasına bir bomba koyulduğunu ve havaya uçurulması planlandığını aktaran FSB, "Ukrayna özel servisleri tarafından Rusya Federasyonu'nun Rusya Savunma Bakanlığı için ürünler üreten savunma sanayi kuruluşunun yöneticilerinden birine karşı Moskova bölgesinde planlanan bir terör eylemini engelledik" açıklamasında bulundu.

7 RUS VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Patlayıcı cihazın, patlamayı gerçekleştirmek üzere belirtilen aracın altına yerleştirildiğini belirten FSB, "Yürütülen faaliyetler sonucunda Moskova, Sverdlovsk bölgeleri ve Perm Krai'de yaşayan 7 Rus vatandaşı gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

FSB'ye göre, saldırganların faaliyetleri Ukrayna güvenlik servisleri çalışanları tarafından yabancı internet mesajcılarının yardımıyla koordine edildi ve bu da tutuklulardan ele geçirilen iletişim araçlarındaki bilgilerle doğrulandı.

FSB, "Halihazırda grup üyeleri itiraflarda bulunmakta ve soruşturmada işbirliği yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.