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Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 ölü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 May 2024 20:16 - Güncelleme : 10 May 2024 20:27
Rusya&#039;da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 ölü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Tass'a göre, St. Petersburg kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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