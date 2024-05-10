Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 May 2024 15:59 - Güncelleme : 10 May 2024 16:03
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, St. Petersburg şehrinin kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü. Kaza anında otobüsteki 20 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 4'ü ağır yaralandı.
Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı