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Rusya'da yolcu uçağı düştü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:04

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağı düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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