Rusya'da yolcu uçağı düştü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:04
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağı düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.
Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı