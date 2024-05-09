Rusya'da Zafer Günü kutlamalarında da Putin'in derdi Batı: Savaşa her zaman hazırız

09 May 2024 12:13 - Güncelleme : 09 May 2024 12:34

ABD'nin desteği gecikti, Ukrayna'da yargıçlar ve avukatlar İHA avcısı oldu

ABD'nin desteği gecikti, Ukrayna'da yargıçlar ve avukatlar İHA avcısı oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zafer kutlanıyor. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova'nın sembollerinden Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen törene Rus ordusunun muhtelif birimlerinden binlerce asker katıldı.

PUTİN'DEN BATI'YA GÖZDAĞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Rusya'nın küresel çatışmayı önlemek için her şeyi yapacağını söyleyen Rus lider, kimsenin onu tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

''SAVAŞA HER ZAMAN HAZIRIZ''

Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin her zaman savaşa hazır olduğunu söyleyerek Batı'ya gözdağı veren Putin, "Stratejik güçlerimiz her zaman savaş ihtimaline hazır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile 2 yılı aşkın süredir savaşta olan Rusya'nın zor zamanlar geçirdiğini belirten Rus lider, "Vatanın geleceği bize bağlı" diye konuştu. Putin konuşmasında ayrıca, Rusya'nın küresel çatışmadan kaçınmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

''RUSYA İÇİN! ZAFER İÇİN! YAŞASIN!''

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Putin konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

''Rusya için! Zafer için! Yaşasın!''

Meydandakş binlere Rus askeri bu sözleri üç kez yüksek sesle tekrarlayarak ve alkışlayarak karşılık verdi.

ASKERİ TÖRENLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Rus ordusu, Kızıl Meydan’da Zafer Günü'ne özel askeri geçit töreninde ise Sovyet tipi T34 tankları yer alıyor. Bu aynı zamanda 2 yılını geride bırakan Ukrayna Savaşı’na ve özellikle Avrupa’ya da bir gövde gösterisi niteliğinde.