Rusya'daki 7.2 büyüklüğündeki deprem tetikledi, yanardağ harekete geçti: Lavlar kilometrelerce yükseğe sıçradı

18 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:32

Rusya'nın doğu bölgesi Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Shiveluch Yanardağı'nı patlattı. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre harekete geçen yanardağ, deniz seviyesinden 8 kilometre kadar yükseğe lav ve kül püskürtmeye başladı.

Depremin büyük bir hasara yol açmadığı belirtilirken henüz incelemelerin tamamlanmadığı, binaların, sosyal tesisler, potansiyel hasar açısından inceleniyor. Yerel kurumlar tarafından herhangi bir can kaybı ve yaralı rapor edilmezken, çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

RUSYA DEPREMİ 50 KM DERİNLİKTE

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, deprem yaklaşık 50 km derinlikte gerçekleşti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, sarsıntı nedeniyle tsunami uyarısında bulunmasa da ABD Tsunami Uyarı Sistemi tam tersi bir iddiada bulundu.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, ''Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgalarının Rusya kıyıları boyunca, depremin merkez üssünden 300 km ileriye taşınmasının mümkün olduğu” uyarısını yaptı.