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 | Berrak Arıcan

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Rusya'nın Severo-Kurilsk liman kentini, Japonya'nın ise Hokkaido şehrini tsunami vurdu. Depremin ardından ABD'de de alarm verildi. Hawaii'de yaşayanlara yüksek yerlere çıkmaları, dalgaların boyunun giderek yükseldiği bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:09

’da da yüksekliği 50 santimetreyi bulan dalgaları gözlenirken, birçok Pasifik ülkesinde kıyı kesimlerde yaşayanlara tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya’nın Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı.

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sonrasında oluşan tsunaminin yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk liman kentinin bazı kısımlarını sular altında bıraktığı bildirildi. Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgaların gözlendiğini aktarılırken, bazı yapılarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

Riskli bölgelerde yaşayan sakinlerin yüksek alanlara tahliye edildiği, yaralılara tıbbi destek sağlandığı ifade edildi.

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

JAPONYA'DA DALGALAR YÜKSELİYOR

Rusya'daki deprem, birçok ülkeyi de alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) yaptığı tsunami uyarısının ardından 21 eyalette yaşayan 1 milyon 905 bin 596 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya’nın doğu kıyısındaki Miyagi Eyaleti'nde bulunan Ishinomaki Limanı'nda yüksekliği 50 santimetreye ulaşan tsunami dalgaları gözlendi.

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

ABD'DE ADALARIN ETRAFINI SARACAK!

ABD’nin Adası’nda da tsunami paniği yaşandı. Yapılan uyarılar nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri Hawaii'deki tüm ticari gemilerin limanları terk etmesi çağrısında bulundu. Ayrıca tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. Filipinler ve Meksika da vatandaşlarını kıyı bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı. Green, depremin oluşturduğu dalgaların Midway Atolü'nden yaklaşık 2 metre olarak kaydedildiğini söyledi.

DENİZ SEVİYESİNDEN 3 METRE YÜKSELECEK

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden tsunami uzmanı Dr. Chip McCreery, adaları nelerin beklediğine dair bir ön izleme yaptı. McCreery yerel Island News'e yaptığı açıklamada , "Bu küçük bir tehdit değil, suyun toprağı su altında bırakabileceği türden bir tehdit" dedi ve şunları ekledi:

''Modeller bazı yerlerde tsunami genliğinin normal deniz seviyesinden yaklaşık 3 metre yüksekte olduğunu gösteriyor. Ama normalde sörfü izleyenler için 3 metrelik bir sörf dalgası sörfçüler için iyidir... Ama 3 metrelik bir tsunami oldukça farklıdır. Bu, deniz seviyesinin normal deniz seviyesinden 3 metre yükseleceği ve yaklaşık beş, 10 dakika kadar bu yükseklikte kalacağı, sonra tekrar düşeceği anlamına geliyor.''

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

İlk tsunami dalgalarının Alaska'ya çoktan ulaştığı, Hawaii'ye de her an ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

https://www.tgrthaber.com/dunya-videolari/kamcatka-depreminin-ardindan-dev-dalgalar-ilerliyor-tsunami-abdye-vurmaya-basladi-3237898

ÇİN, ENDONEZYA VE FİLİPİNLER'DE TSUNAMİ ALARMI

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, depremin ardından öngörülen tsunami için sarı alarm verdi.

Endonezya'da yayın yapan Jakarta Globe gazetesinin haberine göre de Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Filipinler'in Manila Times gazetesinin haberine göre de Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu 1 metrenin altında olan tsunaminin ülkeyi vuracağını açıklayarak halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Rusya'daki Kamçatka depreminin ardından tsunami! Dalgalar ABD'ye ulaştı, sular yükseliyor

KAMÇATKA'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’na yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. USGS, son olarak depremin büyüklüğünü 8,8 olarak güncellemişti.

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