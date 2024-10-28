Rusya'daki Kuzey Kore askerlerini NATO da artık teyit etti! Ukrayna'ya karşı savaşacaklar

28 Ekim 2024 17:10 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:26

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da orduya katıldığını NATO ilk kez doğruladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

Kuzey Kore​'nin, Rusya​'ya destek amacıyla Ukrayna​'ya karşı asker gönderdiği, NATO​ tarafından da onaylandı. NATO ilk kez Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandığını ve Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk​ sınır bölgesinde faaliyet gösterdiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Koreli güvenlik ve savunma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, haftalar süren istihbarat raporlarının ardından Kuzey Kore askerlerinin konuşlandığını doğrulayabileceğini söyledi.

BMGK KURALLARI BİR KEZ DAHA İHLAL EDİLDİ

Rutte, ''Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya gönderildiğini ve Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit edebilirim. Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılması, Kuzey Kore'nin Rusya'nın yasadışı savaşına devam eden müdahalesinde önemli bir tırmanma anlamına geliyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali ve Rusya-Ukrayna savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geliyor. NATO, Rusya ve Kuzey Kore'ye bu eylemleri derhal durdurmaları çağrısında bulunuyor'' ifadelerini kullandı.

''PUTİN'İN ARTAN ÇÖARESİZLİĞİNİN KANITI''

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Kuzey Kore’nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya milyonlarca mermi ve balistik füze gönderdiğini de sözlerine ekleyerek, Putin’in ise Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak için askeri teknoloji ve çeşitli alanlarda destek gönderdiğini bildirdi.

''Kuzey Kore birliklerinin Kursk’ta konuşlandırılması Putin’in artan çaresizliğinin bir işaretidir” diyen NATO Genel Sekreteri Rutte, 600 bin Rus askerinin savaşta öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirerek Putin’in Ukrayna'ya yönelik saldırısını destek olmadan sürdürmesi mümkün olmadığını sözlerine ekledi. “Bu nedenle Ukraynalılar cesaretle karşı koyuyor” diyen Rutte, açıklanmasını şu şekilde sürdürdü:

“NATO müttefikleri özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bugün, Ukrayna’ya yönelik desteğin arttırılması ihtiyacını ele aldık. Yaşananları yakından takip ediyoruz.''

KUZEY KORELİ ASKERLERİN SAYISI BİLİNMİYOR

NATO Genel Sekreterinin açıklamasına rağmen ne kadar Kuzey Kore askerinin Ukrayna’da konuşlandırıldığı bilinmiyor. Ancak, Güney Kore istihbaratı, bu ayın başında bin 500 Kuzey Koreli askerin Rusya’ya vardığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamada iddiaları reddederek, “Bu bizim egemen kararımız. Kullanıp kullanmayacağımız, nerede, nasıl kullanacağımız ya da tatbikat, eğitim yapıp yapmayacağımız ya da bazı deneyimleri aktarıp aktarmayacağımız bizim kararımız” demişti.