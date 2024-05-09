Rusya’daki petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

09 May 2024 06:34 - Güncelleme : 09 May 2024 06:37

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Yangının saldırı yapan 6 İHA’nın düşürülmesi ve düşerken tesise hasar vermesi nedeniyle çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik son dönemde çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.