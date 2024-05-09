Rusya’daki petrol tesisine İHA saldırısı

09 May 2024 08:55 - Güncelleme : 09 May 2024 09:10

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangının nedenini ise saldırıyı gerçekleştiren 6 İHA’nın düşürülmesi ve düşerken tesise hasar vermesinden kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

SON DÖNEMDE İHA SALDIRILARI ARTTI

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik son dönemde çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.