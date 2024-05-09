Rusya’daki petrol tesisine İHA saldırısı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 May 2024 08:55 - Güncelleme : 09 May 2024 09:10
Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yangın çıktığı ifade edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisinde yangın çıktığı belirtildi.
Yangının nedenini ise saldırıyı gerçekleştiren 6 İHA’nın düşürülmesi ve düşerken tesise hasar vermesinden kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
SON DÖNEMDE İHA SALDIRILARI ARTTI
Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik son dönemde çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı