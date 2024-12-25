Rusya'dan ABD hakkında çarpıcı iddia: Afrika'da virüs laboratuvarları kurdular

25 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:52

Rusya, ABD'nin dünya çapındaki tıbbi çalışmalarla ilgili iddialarına bir yenisini ekledi. Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi'de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü.

Rusya, ABD​'nin dünya çapında yürüttüğü tıbbi çalışmalarla ilgili iddialarına bir yenisini ekledi. Rusya​ Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri'nin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü.

General Aleksey Rtishchev yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Rusya, ABD'nin Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki askeri ve biyolojik çalışmalarına dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmıştık.

Şimdi ise Afrika giderek bir merkez haline gelmeye başladı. ABD Yönetimi Afrika'yı doğal ve enfeksiyon yapıcı virüslerin merkezi olarak görüyor. Afrika biyolojik savaş için kullanılıyor. Kenya'da ABD Savunma Bakanlığına bağlı 10 uzman çalışmalar yürütüyor. Afrika'yı ilaç deneyleri için de bir merkez olarak değerlendiriyorlar."

"ABD, ORTAKLARINA DAHİ AÇIKLAMA YAPMADI"

Aleksey ayrıca, ABD'nin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında ortaklarına dahi hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.

General Aleksey'den önce Rusya'nın bu alandaki en önemli ismi İgor Krillov'du. Krillov, geçtiğimiz hafta Ukrayna İstihbaratı tarafından evinin önündeki bir scooter'a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kirollov da Aleksey gibi ABD ve Batı'nın biyolojik araştırmalarına ilişkin bilgiler sunuyor ve iddialarda bulunuyordu.