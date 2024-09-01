Rusya’dan ABD seçimleri için Harris’e destek: Daha öngörülebilir bir rakip!

01 Eylül 2024 19:05 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 19:19

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçime gidiyor. Dünya tarafından takip edilen seçimlerle ilgili Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda ABD seçimlerinde bir adayları olmadığını ancak Demokratların adayı Kamala Harris’in Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a göre daha öngörülebilir bir rakip olduğunu söyledi.

HARRİS’E DESTEK

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimi büyük bir merakla beklenirken, Rusya’dan adaylar hakkında açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda ABD seçimlerinde bir adayları olmadığını belirterek, “Ama tabii ki Demokratlar daha öngörülebilir. Putin'in Biden'ın öngörülebilirliği hakkında söyledikleri, Bayan Harris de dahil olmak üzere neredeyse tüm Demokratlar için geçerli” dedi.

“KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARI AŞTI”

Washington ile ilişkilerde bir iyileşme beklentilerinin olmadığını belirten Peskov, “ABD’nin ülkemizin çıkarlarını çiğnemeye yönelik adımları kabul edilebilir sınırları aştı” ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü, Ukrayna krizini Trump’ın vaat ettiği şekilde bir gecede çözecek sihirli bir değneğin olmadığını vurgulayarak, bir sonraki ABD başkanının göreve başlama konuşmasında Washington'un Ukrayna'ya askeri yardımı durdurduğunu ve barış görüşmeleri çağrısında bulunduğunu duyuracağını hayal etmenin “fantezi” olduğunu söyledi.

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını" açıklamıştı.