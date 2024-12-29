Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye çarpıcı suçlama: Suriye'de üslere terör saldırısı planlıyorlar!

29 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 09:33

Rusya, İngiltere'ye karşı çarpıcı bir iddiada bulundu. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiliz istihbaratının, Suriye'deki Rus askeri askeri üslerine terör saldırısı organize etmeyi planladığını öne sürdü.

Rusya​'nın Suriye​'deki akıbeti henüz belirsizliğini korurken Rus Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR), İngiltere'ye ağır bir suçlama geldi. SVR, İngiliz istihbaratının Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik terör saldırısı planladığını öne sürdü. SVR'den yapılan açıklamada, ABD​ ile Britanya'nın Suriye'ye yönelik eylemleri değerlendirildi.

ABD ve Britanya'nın Orta Doğu'daki kaos ortamı için Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasını engellemeye çalıştığı ileri sürülen açıklamada, "Washington ve Londra, bu şekilde kendi jeopolitik hedeflerine hızlı şekilde ulaşabileceğini düşünüyor." ifadesi kullanıldı.

'ABD'NİN DE PARMAĞI VAR' İDDİASI

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki Rus askeri üslerinin çıkarılmasını istediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İngiliz istihbaratı, Suriye'deki Rus askeri unsurlara yönelik terör saldırıları organize etmeyi planlıyor. Bu konudaki rol de yeni yönetimin hapishanelerde serbest bıraktığı DEAŞ terör örgütü militanlarına verildi. Londra ve Washington​, bu tür provokasyonların Rusya'yı Suriye'den askerlerini tahliye etmesi için teşvik edeceğini düşünüyor. Böylece Suriye'deki yeni yönetim radikal grupları kontrol edememekle suçlanacak."

'RUSYA'NIN YENİ HEDEFİ LİBYA' İDDİASI

ABD basınından The Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Orta Doğu'da yeni bir hedefi olduğunu öne sürdü. Gazete, Moskova'nın Suriye'nin ardından Libya'da yeni bir yapılanmaya gideceğini yazdı. ABD'li ve Libyalı kaynaklar, Rusların hava savunma sistemlerini ve diğer etkin silahlarını Suriye'den Libya'nın doğusunda bulunan Halife Hafter kontrolündeki üslere taşıdığını söyledi. Kaynaklara göre, Rus kargo uçaklarında F-400 ve S-300'lere ait radar sistemleri de bulunuyordu.

AMAÇ HEM AFRİKA HEM ORTA DOĞU'DAKİ VARLIKLAR

Libya'daki üsleri kullanmayı hedeflediği iddia edilen Rusya'nın sadece Orta Doğu'da değil, Afrika'daki varlığını sürdürmesinin de buna bağlı olduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililere göre, Rusya Libya'nın Tobruk kentindeki tesisleri Rus savaş gemilerini barındırabilecek şekilde geliştirip geliştirmemeyi değerlendiriyor. Hafter, Libya'daki iç savaşta konumunu güçlendirmek için uzun süre Moskova'dan hava savunma sistemi talep etti.

Askeri analistler ise Libya'daki hava ve deniz üsleri Rusya'nın Suriye'de kaybedeceklerini tam olarak telafi etmeyebileceğini ifade etti.