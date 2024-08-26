Rusya'dan ABD'ye Gürcistan suçlaması: Renkli devrim planlıyorlar

26 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:01

Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye bu kez de kamikaze İHA'lı gözdağı!

Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye bu kez de kamikaze İHA'lı gözdağı!

Rusya, Gürcistan'daki 26 Ekim parlamento seçimlerini işaret ederek, ABD'nin 'renkli devrim' planları yaptığını öne sürdü. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), "ABD'nin seçim öncesi Gürcistan'daki durumdan hoşnut olmadığı" yönündeki açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Amerikalılar, Gürcistan'da renkli devrim düzenlemeyi planlıyor. Düzenlenecek protesto gösterilerinde seçimlerde hile yapıldığına dair bilgiler ortaya konularak hükümetin değişmesi talep edilecek. Kolluk Kuvvetleri, protestoları zorla bastırmak için kışkırtılacak. Washington, seçim sonrası protestolara öncülük edecek genç muhalif güçlere ek maddi destek sağlıyor."

BASKI ARTACAK YAPTIRIMLAR GELECEK

Açıklamada, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçimlerde halkın güvenini kazanabileceği belirtilerek, "Bu nedenle, söz konusu partinin seçimlerde zafer elde etmesi engellenmeye çalışılacak. ABD, seçim öncesi Gürcistan'a yönelik baskısını arttıracak, bazı şahıslara yaptırım uygulayacak." ifadesine yer verildi.