Rusya'dan Avrupa Birliği'ne 'hırsızlık' suçlaması

22 May 2024 14:41 - Güncelleme : 22 May 2024 14:53

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlere el koymasını küresel ekonomik sistemdeki tüm kuralların ihlali olarak değerlendireceklerini açıkladı.

AB ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın savunması için kullanılmasına yönelik planı dün resmen kabul etmişti.

RUS VARLIKLARI UKRAYNA İÇİN DE KULLANILACAK

Anlaşma uyarınca, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin yüzde 90'ı Ukrayna'ya askeri yardım için AB tarafından yönetilen bir fona aktarılacak, geri kalan yüzde 10 ise Ukrayna'ya başka şekillerde destek vermek için kullanılacak.

Peskov, Rusya'nın bu plana nasıl karşılık vereceği konusunda çalıştıklarını ve uygulanmasını yakından takip edeceklerini açıkladı.

AB'DEN DONDURULAN RUS VARLIKLARI İÇİN KARAR

AB Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.