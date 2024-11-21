Rusya'dan barışa yeşil ışık: Müzakerelere açığız

21 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:12

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna ile barış müzakerelerine yeşil ışık yaktıklarını ifade etti. Zaharova, "Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız" sözlerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna​ savaşı 24 Şubat 2022 tarihinde Moskova​ saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askeri operasyon" ilan etmesiyle başlamıştı.

Üçüncü yılına yaklaşan çetin savaşta Ukrayna'nın direnci, Putin'in askerlerini zora sokmuştu. Savaşa farklı stratejilerle yaklaşan Putin en son hamle olarak dost gördüğü Kuzey Kore'den tahmini 11 bin Kuzey Koreli askeri cepheye sürmüştü.

"ANAHTAR KELİME ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gerilimin yükseldiği savaş hattına dair açıklamalarda bulundu. Rusya'nın barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Zaharova, "Müzakerelere açığız, gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin çıkarlarının öncelikli olduğunu kaydeden Zaharova, "Bir kez daha vurgulamak isterim: Anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır" diye konuştu.