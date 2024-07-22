Rusya'dan Biden'la ilgili peş peşe açıklama: Şimdi sıra soruşturmada

22 Temmuz 2024 01:04 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 01:11

İlerleyen yaşı nedeniyle adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden kararını verdi. Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden'ın bu kararı ABD'nin yanı sıra tüm dünyada yankı uyandırırken peş peşe açıklamalar geldi.

GİZLİ ANLAŞMALARA DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SABIRLI VE DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da yaptığı açıklamada, "Seçimlere daha dört ay var ve bu süre çok şeyin değişebileceği uzun bir zaman dilimi. Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Peskov, “Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur" ifadelerini kullandı. Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'ı Rusya'nın tercih edeceği öngörülebilir bir aday olarak nitelendirdiğini hatırlattı.