Rusya’dan dikkat çeken Taliban adımı: Artık tanımayacaklar!

17 Aralık 2024 20:49 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:50

Rusya 2003 yılında terör örgütü listesine aldığı Taliban’ı listeden çıkarmak için harekete geçti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yasayı kabul etti. İşte detaylar...

15 Ağustos 2021'de Kabil'in düşmesiyle Taliban​, Afganistan​ yönetimine tekrar sahip olmuştu. Rusya​ parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti. Rusya, 2021’de Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılması için harekete geçti.

KABUL EDİLDİ

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

RESMİ TEMASLAR KURULACAK

Kabul edilen yasa tasarısına göre, terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek. Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

21 YIL SONRA YENİ KARAR

Rusya, 2003 yılında Taliban’ı “terör örgütü” listesine almıştı.