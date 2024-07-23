Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Rusya'dan dünyaya nükleer kapasiteli 'Yars' füzesiyle gözdağı

Rusya'dan dünyaya nükleer kapasiteli 'Yars' füzesiyle gözdağı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:24

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle Batı'ya gözdağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Yars füzesi ile tatbikat yaptığını duyurdu.

Bölgesel çatışmalarla birlikte 3. Dünya Savaşı sesleri tekrar yükselirken Rusya'dan bir hamle daha geldi. Batı'ya gözdağı veren Rusya nükleer kapasiteli silahıyla tatbikat yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

TATBİKAT YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz’da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Rusya'dan dünyaya nükleer kapasiteli 'Yars' füzesiyle gözdağı - 1. Resim

YARS FÜZESİ

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...