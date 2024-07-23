Rusya'dan dünyaya nükleer kapasiteli 'Yars' füzesiyle gözdağı

23 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:24

Bölgesel çatışmalarla birlikte 3. Dünya Savaşı sesleri tekrar yükselirken Rusya'dan bir hamle daha geldi. Batı'ya gözdağı veren Rusya nükleer kapasiteli silahıyla tatbikat yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

TATBİKAT YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz’da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

YARS FÜZESİ

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.