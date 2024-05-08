Rusya'dan Fransa'ya sert uyarı: Hedef haline gelirler

08 May 2024 13:44 - Güncelleme : 08 May 2024 13:45

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Fransa'yı hedef aldı. Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna saflarına asker göndermesi yönündeki sözlerine karşın, “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında yaptığı açıklamada, gelecekte Ukrayna cephesine Fransız askerlerinin gönderilmesini göz ardı etmediklerini ifade etmiş ve tartışmaların da başlamasına sebep olmuştu.

"MEŞRU" HEDEF HALİNE GELECEKLER

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından “meşru” hedef haline geleceği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron’un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı. Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, "Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu” ifadesin kullandı.

“Macron’u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız” diyen Zaharova, “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” ifadesini kullandı.